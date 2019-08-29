2019-08-29T19:28:24+03:00
Политика

Охота за головами: сколько украинский генштаб заплатит за убийство военнослужащих Республик

Начальник генштаба ВСУ установил премию за убийство военных ДНР и ЛНР
Ольга ГОРДО
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Идея не нова. В начале войны за убийство русского уже предлагалась награда. Фото: https://www.ostro.orgИдея не нова. В начале войны за убийство русского уже предлагалась награда. Фото: https://www.ostro.org
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Начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак установил премии за убийство военнослужащих Народных Республик. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- Указания в украинские подразделения на Донбассе были разосланы 19 и 20 августа начальником генерального штаба вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком. Так, согласно указанию, за убийство одного защитника ДНР предлагается 7000 гривен (около 18500 рублей, - ред.), — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что прошлой ночью диверсанты из «Азова» устроили боестолкновение с нашими военнослужащими. В результате один боец получил ранение, трое попали в плен. Еще один был найден мертвым, у погибшего было отрезано ухо.

«Важно отметить, что акт надругательства над телом нашего погибшего защитника, в результате чего у него было отрезано одно ухо, возможно, является следствием очередного этапа попыток премирования боевиков»,

ИСТОЧНИК KP.RU

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