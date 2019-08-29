Охота за головами: сколько украинский генштаб заплатит за убийство военнослужащих Республик
Начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак установил премии за убийство военнослужащих Народных Республик. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции Республики.
- Указания в украинские подразделения на Донбассе были разосланы 19 и 20 августа начальником генерального штаба вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком. Так, согласно указанию, за убийство одного защитника ДНР предлагается 7000 гривен (около 18500 рублей, - ред.), — отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что прошлой ночью диверсанты из «Азова» устроили боестолкновение с нашими военнослужащими. В результате один боец получил ранение, трое попали в плен. Еще один был найден мертвым, у погибшего было отрезано ухо.
«Важно отметить, что акт надругательства над телом нашего погибшего защитника, в результате чего у него было отрезано одно ухо, возможно, является следствием очередного этапа попыток премирования боевиков»,
ИСТОЧНИК KP.RU
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