2019-08-29T18:11:42+03:00
Политика

Уволили за лайки в «Одноклассниках»: украинская прокурорша симпатизировала ДНР и коммунистам

Свою правоту женщина не смогла отстоять даже в Верховном суде Украины
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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После вердикта Верховного суда Украины охота на ведьм в незалежной приобретет еще больший размах. Фото: ulvovi.infoПосле вердикта Верховного суда Украины охота на ведьм в незалежной приобретет еще больший размах. Фото: ulvovi.info
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На днях была поставлена точка в многомесячных судебных разбирательствах по поводу законности увольнения прокурора прокуратуры Донецкой области Натальи Солдатовой. А уволили женщину, проработавшую 18 лет в прокуратуре, за… лайки в «Одноклассниках». Мол, лайки эти были для украинской власти совсем не безобидные. Солдатова тем самым «выражала уважение к коммунистической символике, поддерживала пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, благосклонно относилась к призывам к агрессивной войне, развязыванию военного конфликта в Донбассе». Именно к такому выводу пришла целая квалификационно-дисциплинарная комиссия в составе 10 прокуроров.

«Настучал» же на Наталью кто-то из коллег. В прошлом году в сети «Одноклассники» он заскриншотил лайки Солдатовой и передал в прокуратуру Донецкой области.

Между прочим, Наталья в тот момент находилась в декрете по уходу за малолетней дочерью. То есть не на службе. Тем не менее, начальство посчитало, что пользуясь российской, запрещенной в Украине соцсетью, сотрудница грубо нарушила закон и профессиональную этику - требования присяги работника прокуратуры.

Женщину уволили. В декабре 2018 года она обратилась с иском в суд. И вот на днях в Большой палате Верховного суда Украины пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения апелляционной жалобы, которую подала Наталья.

В деле бывшего прокурора Солдатовой поставлена точка. А после такого вердикта Верховного суда Украины и суды помельче в похожих ситуациях будут принимать аналогичные решения. На радость украинских националистов, которые недалеко ушли от немецких фашистов. Теперь охота на ведьм на Украине приобретет еще больший размах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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