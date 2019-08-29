В ДНР сняли фильм о первом Главе Республики Александре Захарченко

СЕГОДНЯ 17:38 2019-08-29T17:38:36+03:00

В этом документальном фильме интервью с людьми, которые лично знали Александра Владимировича

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29 августа министерство информации ДНР представило фильм в память о первом Главе Республики Александре Владимировиче Захарченко, под названием «Первый».

«Первый» – это документальный короткометражный фильм. О том, каким был Александр Захарченко, рассказывают его коллеги и друзья, а также видеорепортажи республиканских телеканалов.

— Глава внес огромный вклад в становление и защиту Республики. Для многих он был не только руководителем государства и командиром, но и обычным человеком, товарищем, которого многие в жизни называли Батей, — говорится в описании к фильму.

Напомним, что первый Глава Республики Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года из-за взрыва в кафе «Сепар». Спустя год, накануне памятной даты, в его честь назвали площадь у здания Дома правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU