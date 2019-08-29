В какие дни в ДНР будут отмечаться профессиональные праздники в 2020 году
- Установить в Донецкой Народной Республике с 1 января 2020 года следующие профессиональные праздники и даты их празднования, – сказано в тексте указа Главы ДНР №273 от 28 августа 2019 года.
В документе отмечается, что праздники установлены в целях признания заслуг работников различных сфер деятельности в ДНР, а также систематизации профессиональных торжеств. Все остальные указы об установлении профессиональных праздников признаны утратившими силу.
Установлены следующие дни празднования профессиональных праздников:
День работника прокуратуры — ежегодно 12 января;
День печати — ежегодно 13 января;
День науки — ежегодно 8 февраля;
День дипломатического работника — ежегодно 10 февраля;
День профсоюзного работника — ежегодно 21 февраля;
День землеустроителя, геодезиста и картографа — ежегодно во второе воскресенье марта;
День архивов — ежегодно 10 марта;
День работника государственной службы исполнения наказания — ежегодно 12 марта;
День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства — ежегодно в третье воскресенье марта;
День работников гидрометеорологической службы — ежегодно 23 марта;
День работника культуры — ежегодно 25 марта;
День геолога — ежегодно в первое воскресенье апреля;
День нотариата — ежегодно 26 апреля;
День охраны труда — ежегодно 28 апреля;
День пожарной охраны — ежегодно 30 апреля;
День радио, праздник работников всех отраслей связи — ежегодно 7 мая;
День банковского работника — ежегодно 20 мая;
День работника метрологии — ежегодно 20 мая;
День химика — ежегодно в последнее воскресенье мая;
День предпринимательства — ежегодно 26 мая;
День библиотек Донецкой Народной Республики — ежегодно 27 мая;
День пограничника — ежегодно 28 мая;
День адвокатуры — ежегодно 31 мая;
День эколога — ежегодно 5 июня;
День социального работника — ежегодно 8 июня;
День работников текстильной и легкой промышленности — ежегодно во второе воскресенье июня;
День работника миграционной службы — ежегодно 14 июня;
День медицинского работника — ежегодно в третье воскресенье июня;
День изобретателя и рационализатора — ежегодно в последнюю субботу июня;
День работника статистики — ежегодно 25 июня;
День Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики — ежегодно 3 июля;
День рыбака — ежегодно во второе воскресенье июля;
День почты — ежегодно во второе воскресенье июля;
День металлурга — ежегодно в третье воскресенье июля;
День сотрудника органов следствия Донецкой Народной Республики — ежегодно 25 июля;
День работника торговли — ежегодно в четвертую субботу июля;
День железнодорожника — ежегодно в первое воскресенье августа;
День работников физической культуры и спорта — ежегодно во вторую суббота августа;
День строителя — ежегодно во второе воскресенье августа;
День пчеловода — ежегодно 14 августа;
День шахтера — ежегодно в последнее воскресенье августа;
День ветеринарного работника — ежегодно 31 августа;
День работников газовой отрасли — ежегодно в первое воскресенье сентября;
День финансиста — ежегодно 8 сентября;
День маркшейдера — ежегодно 11 сентября;
День программиста — ежегодно 13 сентября (в 256-й день года), если год високосный — 12 сентября;
День работников леса — ежегодно в третье воскресенье сентября;
День воспитателя и всех дошкольных работников — ежегодно 27 сентября;
День туризма — ежегодно 27 сентября;
День машиностроителя — ежегодно в последнее воскресенье сентября;
День гражданской обороны — ежегодно 4 октября;
День учителя — ежегодно 5 октября;
День работника стандартизации — ежегодно 14 октября;
День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — ежегодно во второе воскресенье октября;
День работников дорожного хозяйства — ежегодно в третье воскресенье октября;
День работников пищевой промышленности — ежегодно в третье воскресенье октября;
День работников органов юстиции и судебной системы — ежегодно 22 октября;
День таможенника — ежегодно 25 октября;
День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта — ежегодно в последнее воскресенье октября;
День работника государственной исполнительной службы — ежегодно 1 ноября;
День работника горноспасательной службы — ежегодно 1 ноября;
День сотрудника органов внутренних дел Донецкой Народной Республики — ежегодно 10 ноября;
День экономиста — ежегодно 11 ноября;
День работника налоговых органов Донецкой Народной Республики — ежегодно 21 ноября;
День фармацевтического работника — ежегодно 22 ноября;
День судебно-медицинского эксперта — ежегодно 25 ноября;
День юриста — ежегодно 3 декабря;
День добровольца (волонтера) — ежегодно 5 декабря;
День органов государственной безопасности — ежегодно 20 декабря;
День энергетика — ежегодно 22 декабря;
День спасателя — ежегодно 27 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU