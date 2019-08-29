В какие дни в ДНР будут отмечаться профессиональные праздники в 2020 году

СЕГОДНЯ 16:03 2019-08-29T16:33:46+03:00

Работники жилищно-коммунального хозяйства ДНР будут отмечать свой праздник каждое третье воскресенье марта

Глава ДНР установил в Республике новый календарь более 70 праздников

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- Установить в Донецкой Народной Республике с 1 января 2020 года следующие профессиональные праздники и даты их празднования, – сказано в тексте указа Главы ДНР №273 от 28 августа 2019 года.

В документе отмечается, что праздники установлены в целях признания заслуг работников различных сфер деятельности в ДНР, а также систематизации профессиональных торжеств. Все остальные указы об установлении профессиональных праздников признаны утратившими силу.

Установлены следующие дни празднования профессиональных праздников:

День работника прокуратуры — ежегодно 12 января;

День печати — ежегодно 13 января;

День науки — ежегодно 8 февраля;

День дипломатического работника — ежегодно 10 февраля;

День профсоюзного работника — ежегодно 21 февраля;

День землеустроителя, геодезиста и картографа — ежегодно во второе воскресенье марта;

День архивов — ежегодно 10 марта;

День работника государственной службы исполнения наказания — ежегодно 12 марта;

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства — ежегодно в третье воскресенье марта;

День работников гидрометеорологической службы — ежегодно 23 марта;

День работника культуры — ежегодно 25 марта;

День геолога — ежегодно в первое воскресенье апреля;

День нотариата — ежегодно 26 апреля;

День охраны труда — ежегодно 28 апреля;

День пожарной охраны — ежегодно 30 апреля;

День радио, праздник работников всех отраслей связи — ежегодно 7 мая;

День банковского работника — ежегодно 20 мая;

День работника метрологии — ежегодно 20 мая;

День химика — ежегодно в последнее воскресенье мая;

День предпринимательства — ежегодно 26 мая;

День библиотек Донецкой Народной Республики — ежегодно 27 мая;

День пограничника — ежегодно 28 мая;

День адвокатуры — ежегодно 31 мая;

День эколога — ежегодно 5 июня;

День социального работника — ежегодно 8 июня;

День работников текстильной и легкой промышленности — ежегодно во второе воскресенье июня;

День работника миграционной службы — ежегодно 14 июня;

День медицинского работника — ежегодно в третье воскресенье июня;

День изобретателя и рационализатора — ежегодно в последнюю субботу июня;

День работника статистики — ежегодно 25 июня;

День Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики — ежегодно 3 июля;

День рыбака — ежегодно во второе воскресенье июля;

День почты — ежегодно во второе воскресенье июля;

День металлурга — ежегодно в третье воскресенье июля;

День сотрудника органов следствия Донецкой Народной Республики — ежегодно 25 июля;

День работника торговли — ежегодно в четвертую субботу июля;

День железнодорожника — ежегодно в первое воскресенье августа;

День работников физической культуры и спорта — ежегодно во вторую суббота августа;

День строителя — ежегодно во второе воскресенье августа;

День пчеловода — ежегодно 14 августа;

День шахтера — ежегодно в последнее воскресенье августа;

День ветеринарного работника — ежегодно 31 августа;

День работников газовой отрасли — ежегодно в первое воскресенье сентября;

День финансиста — ежегодно 8 сентября;

День маркшейдера — ежегодно 11 сентября;

День программиста — ежегодно 13 сентября (в 256-й день года), если год високосный — 12 сентября;

День работников леса — ежегодно в третье воскресенье сентября;

День воспитателя и всех дошкольных работников — ежегодно 27 сентября;

День туризма — ежегодно 27 сентября;

День машиностроителя — ежегодно в последнее воскресенье сентября;

День гражданской обороны — ежегодно 4 октября;

День учителя — ежегодно 5 октября;

День работника стандартизации — ежегодно 14 октября;

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — ежегодно во второе воскресенье октября;

День работников дорожного хозяйства — ежегодно в третье воскресенье октября;

День работников пищевой промышленности — ежегодно в третье воскресенье октября;

День работников органов юстиции и судебной системы — ежегодно 22 октября;

День таможенника — ежегодно 25 октября;

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта — ежегодно в последнее воскресенье октября;

День работника государственной исполнительной службы — ежегодно 1 ноября;

День работника горноспасательной службы — ежегодно 1 ноября;

День сотрудника органов внутренних дел Донецкой Народной Республики — ежегодно 10 ноября;

День экономиста — ежегодно 11 ноября;

День работника налоговых органов Донецкой Народной Республики — ежегодно 21 ноября;

День фармацевтического работника — ежегодно 22 ноября;

День судебно-медицинского эксперта — ежегодно 25 ноября;

День юриста — ежегодно 3 декабря;

День добровольца (волонтера) — ежегодно 5 декабря;

День органов государственной безопасности — ежегодно 20 декабря;

День энергетика — ежегодно 22 декабря;

День спасателя — ежегодно 27 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU