«Страница в соцсети полчаса грузится»: Почему в Донецке перебои с интернетом

СЕГОДНЯ 14:07 2019-08-29T14:19:58+03:00

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- Магистральный провайдер сообщил об аварии на линии связи. По этой причине у всех провайдеров Республики могут наблюдаться неполадки в работе услуг, возможны ухудшение пинга и снижение скорости передачи данных. Причины и сроки устранения неполадки в данный момент выясняют, - говорится в сообщении Министерстве связи Республики.

В последнее время в ДНР часто возникают проблемы со связью из-за различных аварий. Буквально вчера легла мобильная связь республиканского оператора «Феникс» в южных районах Республики. Причина – авария на подстанции в Иловайске.

Жители Республики сейчас активно обсуждают это событие.

- Еле-еле выложил это сообщение. Интернет заглючил совсем. И это в центре Донецка. Страница грузилась полчаса, - написал Алексей.

Пытающихся работать в сети, как Алексей, достаточно много. Кому-то надо по работе. Другим – по личным делам. Они завидуют горожанам, которым достаточно для общения просто позвонить по телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU