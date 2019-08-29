В Луганске горел завод: жертв удалось избежать

СЕГОДНЯ 13:58 2019-08-29T13:58:24+03:00

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28 августа в семь часов вечера начался пожар в литейно-механическом заводе Луганска. Прибывшие на место происшествия пожарные три часа пытались потушить очаг возгорания. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

— К месту вызова незамедлительно были направлены дежурные караулы первой, второй, третьей и четвертой пожарно-спасательных частей, аварийно-спасательные части, а также части специальной пожарной техники, — говорится в сообщении пресс-службы.

Чтобы устранить опасность, спасатели разделились на несколько групп. Звенья газодымозащитной службы пошли на разведку, пока другая группа пожарных занимались тушением огня по периметру.

Потушить пожар было непросто. Огонь начался в цеху на втором этаже завода и стремительно распространялся дальше на первый этаж по горячему маслу.

Тем временем разведывательная группа попала в густой и едкий дым, которым были окутаны все помещения внутри завода.

— Пожар был ликвидирован в 21.43. Огнем повреждена прокатная линия и перекрытие между вторым и третьим этажами литейно-радиаторного цеха номер два на площади сто квадратных метров. Причина возгорания, убыток и сумма спасенного имущества устанавливаются, — добавили в пресс-службе.

К счастью, на пожаре никто не пострадал. Работники завода самостоятельно покинули здание до того, как огонь распространился дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU