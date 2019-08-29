Украинские каратели отрезали у погибшего бойца ДНР ухо, еще трое защитников Республики попали в плен

СЕГОДНЯ 13:05 2019-08-29T13:05:07+03:00

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- Сегодня ночью наши защитники провели неравный бой с одной из диверсионно-разведывательных групп противника на Горловском направлении. Мы не сдали своих позиций, - сообщили в Управлении Народной милиции ДНР. - В результате боестолкновения один наш защитник погиб и один получил тяжелые ранения. В настоящее время он находится в медицинском учреждении и ему оказывается необходимая медицинская помощь. Трое наших защитников пропали без вести. Нами проводятся розыскные мероприятия.

В УНМ отметили, что при осмотре тела нашего погибшего защитника обнаружено отсутствие одного уха. По характеру раны специалистами сделано заключение, что его отрезали с уже мертвого тела.

- Мы не исключаем, что это дело рук диверсионной группы, которая таким образом оставила себе трофей, подтверждающий факт убийства нашего военнослужащего, - сказали в оборонном ведомстве Республики.

По последним данным разведки, попавшие в плен бойцы Народной милиции живы и находятся на командном пункте в поселке Новолуганское (так называемая Светлодарская дуга). О состоянии их здоровья по прежнему ничего не известно. По некоторым данным военнослужащие ДНР находятся в плену у карателей из полка Нацгвардии «Азов» (запрещенная в РФ организация)

ИСТОЧНИК KP.RU