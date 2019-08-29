Пенсии в ДНР теперь можно получать раз в полгода

СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-29T11:36:56+03:00

Решение властей выгодно прежде всего тем жителям, кто надолго уезжает за пределы Республики. Фото: ЦРБ ДНР

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Вслед за ЛНР и соседней республике Донбасса изменили ограничения по обязательному сроку получения пенсий. Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ № 270 от 28 августа 2019 г. «О внесении изменений в Порядок выплаты и доставки пенсий». Документ, который вступил в силу с момента опубликования, увеличивает срок неполучения пенсии с двух до шести месяцев. После этого выплата пенсии приостанавливается.

Согласно указу, Центральный республиканский банк ежемесячно предоставляет органам Пенсионного фонда ДНР список получателей пенсии, по счетам которых отсутствовали расходные операции в течение шести выплатных периодов подряд, включая промежуток между ними.

Неполучение пенсии в течение шести месяцев повлечет за собой снятие с выплат и приостановку. То есть пенсионные выплаты, которые зачислены на карту и не сняты в течение шести месяцев, остаются на карте, но с седьмого месяца выплата приостанавливается. И человек должен обратиться для ее возобновления. Только в присутствии самого пенсионера и при наличии его письменного заявления выплата пенсии возобновляется с месяца, следующего за подачей заявления.

Напомним, что в ЛНР еще в конце июня правительство приняло подобное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU