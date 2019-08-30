На День города в Макеевке выступят Стас Пьеха, 5sta Family и Дана Соколова

СЕГОДНЯ 09:26 2019-08-30T09:26:09+03:00

Изменить размер текста: A A

1 сентября на День города в центре Макеевки на сцене выступят Стас Пьеха, 5sta Family и Дана Соколова. Об этом 28 августа рассказали в пресс-службе Русского центра.

— Праздничный концерт с участием российских звезд пройдет 1 сентября на площади имени Ленина в Макеевке. Стас Пьеха, Дана Соколова и 5sta Family при содействии Русского центра выступят с большим концертом, посвященным Дню города Макеевки. Начало мероприятия назначено на пять часов вечера, — рассказали в Русском центре.

В этом году Макеевка отмечает 329 лет со дня основания города. Кроме праздничного концерта, на 1 сентября, администрация города запланировала множество других развлечений, а именно: выставки, фестивали, спортивные соревнования, мастер-классы и выступление известных макеевких судомоделистов. А для маленьких макеевчан будет организована специальная игровая зона.

ИСТОЧНИК KP.RU