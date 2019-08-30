2019-08-30T09:26:09+03:00
Общество

На День города в Макеевке выступят Стас Пьеха, 5sta Family и Дана Соколова

Макеевка 1 сентября отпразднует 329 лет
Екатерина Сорока
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«Фонд «Единый Донбасс»» пригласил к празднованию жителей с подконтрольной Киеву территории. Фото: vsednr.ru«Фонд «Единый Донбасс»» пригласил к празднованию жителей с подконтрольной Киеву территории. Фото: vsednr.ru
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1 сентября на День города в центре Макеевки на сцене выступят Стас Пьеха, 5sta Family и Дана Соколова. Об этом 28 августа рассказали в пресс-службе Русского центра.

— Праздничный концерт с участием российских звезд пройдет 1 сентября на площади имени Ленина в Макеевке. Стас Пьеха, Дана Соколова и 5sta Family при содействии Русского центра выступят с большим концертом, посвященным Дню города Макеевки. Начало мероприятия назначено на пять часов вечера, — рассказали в Русском центре.

В этом году Макеевка отмечает 329 лет со дня основания города. Кроме праздничного концерта, на 1 сентября, администрация города запланировала множество других развлечений, а именно: выставки, фестивали, спортивные соревнования, мастер-классы и выступление известных макеевких судомоделистов. А для маленьких макеевчан будет организована специальная игровая зона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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