2019-08-29T10:11:44+03:00
Политика

Киевские силовики с утра уже три часа подряд обстреливают из минометов Зайцево под Горловкой

По многострадальному поселку выпущено больше двадцати мин
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские военные избрали изуверскую тактику повторения обстрелов из минометов. Фото Пресс-центр штаба ООСУкраинские военные избрали изуверскую тактику повторения обстрелов из минометов. Фото Пресс-центр штаба ООС
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Обстрелы Зайцево сегодня начались в 6.20 утра.

- С подконтрольной Киеву территории Зайцево северное по Зайцево южное в 6.20 было выпущено 6 мин калибром 82 мм, - сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Второй артналет был в 7.00 – тоже выпущено 6 мин.

Третий налет – в 9.10. Выпущено 8 мин калибром 82 мм.

Складывается ощущение, что на этом украинские военные не успокоятся. Они избрали изуверскую тактику повторения обстрелов. Когда жители, подумав, что все успокоилось, выходят из своих домов, их поджидает новая порция снарядов.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Напомним, что вчера, 28 августа, от обстрелов в поселке получили повреждения три домостроения.

Также сегодня ВФУ обстреляли утром поселки Спартак и Александровка под Донецком.

В 5:25 по Спартаку было выпущено 2 мины калибром 120 мм.

В 6:45 по Александровке выпущено 4 гранаты из РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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