2019-08-29T09:37:27+03:00
Общество

Из Липецкой области передали в Донецк две тысячи новых учебников для старшеклассников

В Республику привезли учебники по разным предметам
Екатерина Сорока
Поделиться:
Передача учебной литературы прошла на территории Донецкого республиканского института дополнительного педагогического образования. Фото: otr-online.ruПередача учебной литературы прошла на территории Донецкого республиканского института дополнительного педагогического образования. Фото: otr-online.ru
Изменить размер текста:

28 августа в Республику завезли гуманитарную помощь от общественников из России. Общественная организация в Липецкой области собрала для старшеклассников Республики новые экземпляры учебников.

Всего они передали больше двух тысяч учебников по разным предметам, таким как география, литература, алгебра, физика и геометрия.Об этом сообщили в Русском центре.

— В рамках интеграционной программы Русского центра в Донецке состоялась передача учебной литературы для старшеклассников в качестве гуманитарной помощи от общественников из Липецкой области с целью поддержания российского образования среди молодежи Донецкой Народной Республики, — рассказали в Русском центре.

Сейчас все учебники находятся на балансе министерства образования и науки ДНР. Но скоро их передадут в учебные заведения, которые нуждаются в новой литературе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Креста на них нет: украинские военные на Успение стреляли по старейшему храму в Донбассе
С 1 сентября пункты пропуска в Донбассе будут работать на два с половиной часа меньше
Погода на день в Луганске: 29 августа жара отступит, будет до +23 градусов
Погода на день в Донецке: 29 августа будет порохладно, до +23 градусов
31 августа Валентина Лисица сыграет на концерте-реквиеме памяти Захарченко и Кобзона
В Донецке водитель автобуса насмерть сбил подростка на роликах
СБУ угрозами родным принуждает бывшего ополченца выехать в Украину
Собирал ударный беспилотник: Украинский разведчик ранен в результате разрыва боеприпаса
Сборная ДНР по плаванию завоевала 25 медалей в Крыму
7 сентября в Луганске пройдет зоодефиле «4 лапы»
Луганчанок приглашают поучаствовать в шоу «Леди на велосипеде»
1 сентября в Макеевке выступит Стас Пьеха
Украинские солдаты из американских лекарств делают наркотики
Украинских пограничников штрафуют за разговоры на русском языке
Сегодня возможны перебои в работе сотового оператора «Феникс»
Украинские силовики обстреляли жилой массив в Донбассе
Экстренное сообщение Народной милиции: украинские военные нанесли мощный минометный удар по Горловке