Из Липецкой области передали в Донецк две тысячи новых учебников для старшеклассников

СЕГОДНЯ 09:37 2019-08-29T09:37:27+03:00

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28 августа в Республику завезли гуманитарную помощь от общественников из России. Общественная организация в Липецкой области собрала для старшеклассников Республики новые экземпляры учебников.

Всего они передали больше двух тысяч учебников по разным предметам, таким как география, литература, алгебра, физика и геометрия.Об этом сообщили в Русском центре.

— В рамках интеграционной программы Русского центра в Донецке состоялась передача учебной литературы для старшеклассников в качестве гуманитарной помощи от общественников из Липецкой области с целью поддержания российского образования среди молодежи Донецкой Народной Республики, — рассказали в Русском центре.

Сейчас все учебники находятся на балансе министерства образования и науки ДНР. Но скоро их передадут в учебные заведения, которые нуждаются в новой литературе.

ИСТОЧНИК KP.RU