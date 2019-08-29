2019-08-29T08:45:01+03:00
Политика

С 1 сентября пункты пропуска в Донбассе будут работать на два с половиной часа меньше

КПВВ переходят на осенний график
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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У жителей Донбасса скоро будет меньше времени на пересечение границы. Фото: Пресс-центр ООСУ жителей Донбасса скоро будет меньше времени на пересечение границы. Фото: Пресс-центр ООС
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Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донбассе переходят на осенний график. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции объединенных сил (ООС).

- 1 сентября пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе перейдут на осенний режим работы с 07:00 до 18:30, говорится в сообщении. В частности, по осеннему графику будут функционировать такие дорожные коридоры:

- «ГорловкаБахмут» — КПВВ «Майорское»;

- «ДонецкКурахово» — КПВВ «Марьинка»;

- «Донецк — Мариуполь (через Мариуполь)» — КПВВ «Новотроицкое»;

- «НовоазовскПокровск — Талаковка — Мариуполь» — КПВВ «Гнутово» (Пищевик);

- «Станица Луганская — Счастье — Новоайдар» — КПВВ «Станица Луганская».

Напомним, что сейчас действует летний график работы КПВВ – с 06:00 до 20:00. Таким образом, 1 сентября пункты пропуска в Донбассе будут работать на два с половиной часа меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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