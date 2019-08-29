Погода на день в Луганске: 29 августа жара отступит, будет до +23 градусов

СЕГОДНЯ 07:19 2019-08-29T07:19:23+03:00

В Луганске ожидается малооблачная и ветреная погода. Фото: vk.com/ask_lugansk

А ночью столбики термометров покажут только 5-10 градусов тепла

Изменить размер текста: A A

- 29 августа на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 18-23 градуса тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 5-7 градусов выше нуля, днем – 20-22 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 8-10 градусов ночью и 18-20 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 6-8 градусов ночью до 19-21 градуса тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 29 августа – 05.02, время захода – 19.43. Продолжительность светового дня составит 14 часов 41 минуту.

По предварительному прогнозу, характер погоды 30-31 августа не изменится, затем температурный фон постепенно повысится.

ИСТОЧНИК KP.RU