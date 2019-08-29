Погода на день в Донецке: 29 августа будет порохладно, до +23 градусов
В четверг, 29 августа, утром небо в Донецке и Донецкой Народной Республике будет ясным, а днем появятся облака, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
Утром будет свежо - температура воздуха составит от +10 до +16 градусов. Днем ожидается 21 — 23 градуса выше нуля. Вечером столбики термометров покажут +21... +15.
В течение суток ветер будет дуть преимущественно в юго-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 3 до 5 м/с.
Народный прогноз погоды: В этот день отмечается праздник Спаса Нерукотворного. Наши предки говорили: «Третий Спас — хлеба припас», поскольку к этому дню уже собирался новый урожай. В прежние времена заметили, если в этот день будет заморозок — осень продолжительной будет. А если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров (14 октября) будет морозно.
ИСТОЧНИК KP.RU