2019-08-29T07:15:42+03:00
Политика

Погода на день в Донецке: 29 августа будет порохладно, до +23 градусов

Также синоптики прогнозируют северо-восточный ветер – до 5 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В облачную и прохладную погоду и рыба лучше клюетВ облачную и прохладную погоду и рыба лучше клюетФото: Юрий СОБОЛЕВ
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В четверг, 29 августа, утром небо в Донецке и Донецкой Народной Республике будет ясным, а днем появятся облака, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.

Утром будет свежо - температура воздуха составит от +10 до +16 градусов. Днем ожидается 21 — 23 градуса выше нуля. Вечером столбики термометров покажут +21... +15.

В течение суток ветер будет дуть преимущественно в юго-западном направлении. Скорость воздушных масс составит от 3 до 5 м/с.

Народный прогноз погоды: В этот день отмечается праздник Спаса Нерукотворного. Наши предки говорили: «Третий Спас — хлеба припас», поскольку к этому дню уже собирался новый урожай. В прежние времена заметили, если в этот день будет заморозок — осень продолжительной будет. А если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров (14 октября) будет морозно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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