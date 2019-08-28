31 августа Валентина Лисица сыграет на концерте-реквиеме памяти Захарченко и Кобзона
- Такого никогда не было! – воскликнул художественный руководитель Донецкой филармонии Александр Парецкий на концерте всемирно известной пианистки. - Валентина Лисица, словно фея, сыграла на рояле прямо на железнодорожной платформе.
На станции Дебальцево прошла уникальная акция «Музыка во имя мира и возрождения».
- Верю, что эта безумная акция станет точкой отсчета ренессанса железнодорожного движения в Донбассе и возрождения былого значения Дебальцево, как важнейшего железнодорожного узла, - сказал «КП» Александр Александрович.
31 августа американская пианистка примет участие в концерте-реквиеме памяти первого Главы ДНР Александра Захарченко и народного артиста СССР Иосифа Кобзона. У мемориального комплекса «Твоим освободителям, Донбасс!» в парке Ленинского комсомола будут звучать произведения легендарных советских композиторов. Начало - в 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU