2019-08-28T20:10:03+03:00
Происшествия

В Донецке водитель автобуса насмерть сбил подростка на роликах

13-летний ребенок погиб на месте ДТП
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Донецке водитель автобуса сбил подростка на роликах. Фото: МВД ДНРВ Донецке водитель автобуса сбил подростка на роликах. Фото: МВД ДНР
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26 августа в 17:00 в Ворошиловском районе Донецка на пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Ильича произошло ДТП, в результате которого погиб 13-летний ребенок. Об этом сегодня сообщили в ЦОС МВД ДНР.

- Водитель автобуса «БАЗ», двигавшегося по маршруту № 121 «Донецк-Макеевка», при повороте налево совершил наезд на школьника, который находился на проезжей части на роликовых коньках, вне зоны действия пешеходного перехода, - рассказали в МВД.

В результате ДТП подросток от полученных травм скончался на месте происшествия. Правоохранительными органами проводится доследственная проверка.

ГАИ МВД ДНР призывает всех участников дорожного движения к строгому соблюдению правил дорожного движения.

Водителям при подъезде к пешеходному переходу необходимо снижать скорость, чтобы иметь возможность остановиться при появлении пешехода. Особое внимание нужно уделять детям и пожилым пешеходам, которые в силу возрастных особенностей могут неверно интерпретировать дорожную ситуацию.

Пешеходам следует помнить о том, что в целях их собственной безопасности переходить проезжую часть следует только в предусмотренных местах, по подземным и надземным пешеходным переходам, а в случае их отсутствия – на перекрестках по линиям тротуаров или обочин. Опасно перебегать дорогу перед приближающимся транспортом. В темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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