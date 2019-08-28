2019-08-28T19:57:23+03:00
Политика

СБУ угрозами родным принуждает бывшего ополченца выехать в Украину

Бывший военный, чьи родители живут в подконтрольном Киеву Славянске, обратился к Ольге Кобцевой
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Кобцева: СБУ угрозами родным принуждает бывшего ополченца выехать в Украину. Фото: ЛИЦКобцева: СБУ угрозами родным принуждает бывшего ополченца выехать в Украину. Фото: ЛИЦ
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СБУ угрожает матери бывшего военнослужащего Народной милиции ЛНР Артура Чернышова, которая проживает в подконтрольном Киеву Славянске, требуя возвращения сына по программе «Тебя ждут дома». Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил сам Чернышев.

- Я родом со Славянска, там проживают мои родные - сестра и мать. Сотрудники СБУ уже начали неоднократно приходить к матери требовать, чтобы я вернулся домой по программе «Тебя ждут дома». Это очень беспокоит, я же проживаю в Республике, я работаю здесь, я бывший военнослужащий,- сообщил он.

- Были со стороны СБУ угрозы, мол, перекроют кислород: родители не смогут никуда выехать, мать уволят с работы, также сказали, что знают, куда поступила учиться сестра. Говорили, что «у вас будут обыски дома, и если не поговорите с сыном, чтобы он приехал по программе «Тебя ждут дома»…», - уточнил Чернышев.

Он подчеркнул, что по «лживой программе выманивания военнослужащих» возвращаться не собирается, однако мысль о том, что его родные в опасности, приносит ему моральные страдания.

Представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева, к которой обратился за помощью бывший военнослужащий, отметила, что поднимет этот вопрос в ходе заседаний в Минске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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