Собирал ударный беспилотник: Украинский разведчик ранен в результате разрыва боеприпаса

СЕГОДНЯ 19:24 2019-08-28T19:24:45+03:00

Об этом сообщили в Управлении Народной милиции

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Командир отделения разведвзвода 24-й отдельной механизированной бригады получил тяжелые ранения от разрыва боеприпаса для ударного беспилотного летательного аппарата. Об этом сегодня заявил официальный представитель УНМ ДНР Дмитрий Астрахань.

- Командир отделения разведвзода 24-й отдельной механизированной бригады С. Бойко получил тяжелые ранения от разрыва гранатометного выстрела ВОГ-17. Прибывшие на место происшествия следователи прокуратуры выяснили, что боевик готовил боеприпас для сброса с ударного БЛА, однако нарушил требования безопасности и допустил взрыв, - сказал Астрахань.

В Управлении напомнили, что украинские силовики регулярно используют ударные беспилотники. В предыдущий раз, 14 августа, над жилыми кварталами Петровского района Донецка силами ДНР был сбит беспилотник, управляемый военнослужащими 24-й бригады ВСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU