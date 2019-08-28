2019-08-28T19:24:45+03:00
Политика

Собирал ударный беспилотник: Украинский разведчик ранен в результате разрыва боеприпаса

Об этом сообщили в Управлении Народной милиции
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Военные ДНР каждую неделю сбивают беспилотники противника. Фото: pershij.com.uaВоенные ДНР каждую неделю сбивают беспилотники противника. Фото: pershij.com.ua
Изменить размер текста:

Командир отделения разведвзвода 24-й отдельной механизированной бригады получил тяжелые ранения от разрыва боеприпаса для ударного беспилотного летательного аппарата. Об этом сегодня заявил официальный представитель УНМ ДНР Дмитрий Астрахань.

- Командир отделения разведвзода 24-й отдельной механизированной бригады С. Бойко получил тяжелые ранения от разрыва гранатометного выстрела ВОГ-17. Прибывшие на место происшествия следователи прокуратуры выяснили, что боевик готовил боеприпас для сброса с ударного БЛА, однако нарушил требования безопасности и допустил взрыв, - сказал Астрахань.

В Управлении напомнили, что украинские силовики регулярно используют ударные беспилотники. В предыдущий раз, 14 августа, над жилыми кварталами Петровского района Донецка силами ДНР был сбит беспилотник, управляемый военнослужащими 24-й бригады ВСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24