Сборная ДНР по плаванию завоевала 25 медалей в Крыму

СЕГОДНЯ 18:16 2019-08-28T18:18:18+03:00

Сборная ДНР по плаванию завоевала 25 медалей. Фото: Министерство молодежи, спорта и туризма

В Кубке Черного моря участвовали 37 спортсменов из Республики

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Сборная ДНР по плаванию приняла участие в открытом Республиканском турнире «Кубок Черного Моря» - IV этап, который проходил с 24 по 25 августа в Евпатории. Об этом сообщили в Министерстве молодежи, спорта и туризма.

Соревнования объединили более 500 спортсменов из Москвы и Московской области, Магадана, Санкт-Петербурга, Тюмени, Нижнего Новгорода, Нефтеюганска, Красноярска, Твери, Свердловской, Воронежской, Ростовской областей, Республки Крым, Харькова, а также Донецкой Народной Республики.

- От ДНР на соревнованиях выступили 37 спортсменов, - сказали в пресс-службе министерства.

По итогам соревнований победителями и призерами стали следующие спортсмены Республики: Николай Мельников (Харцызск), Екатерина Середа (Донецк), Максим Пехота (Донецк), Александр Денисов (Донецк), Полина Хоценко (Донецк), Илья Звонарев (Донецк), Диана Романченко (Донецк), Владислав Максуров (Макеевка), Егор Канивец (Донецк), Станислав Хоптяр (Донецк).

Отметим, что Екатерина Середа и Диана Романченко вошли в 10 лучших спортсменок соревнований, среди женщин, по количеству очков FINA, а среди мужчин в 10 лучших вошли Максим Пехота, Александр Денисов и Станислав Хоптяр.

Всего, сборная ДНР по плаванию стала обладателем 25 медалей, из которых 3 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых.

ИСТОЧНИК KP.RU