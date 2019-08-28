7 сентября в Луганске пройдет зоодефиле «4 лапы»
Администрация Луганска приглашает жителей вместе со своими домашними любимцами принять участие в зоодефиле «4 лапы», которое состоится 7 сентября в рамках празднования 224-й годовщины основания города.
- Если ваша собака артистична, а вы желаете удивить мир ее неповторимостью и красотой - наденьте на нее костюм или веселые аксессуары и приходите к нам, – сказали в управлении по делам детей, семьи и молодежи администрации Луганска.
Мероприятие начнется в 10.00 по адресу: улица Коцюбинского (вход в сквер имени Героев «Молодой гвардии»).
Контакты для записи и получения дополнительной информации: (0642) 93-25-82, lgsosm@mail.ru.
Справка. Два столетия назад история, начавшаяся с открытия литейного завода, стала переплетеньем неразрывно связанных судеб многих поколений. На долю луганчан выпадало немало трудностей, потерь и лишений. Но, пройдя через падения и взлеты, трепетно оберегая родной край, жители с честью выдержали все испытания.
ИСТОЧНИК KP.RU