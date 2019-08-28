7 сентября в Луганске пройдет зоодефиле «4 лапы»

СЕГОДНЯ 17:44 2019-08-28T17:44:23+03:00

Все желающие владельцы собак могут принять в нем участие

Изменить размер текста: A A

Администрация Луганска приглашает жителей вместе со своими домашними любимцами принять участие в зоодефиле «4 лапы», которое состоится 7 сентября в рамках празднования 224-й годовщины основания города.

- Если ваша собака артистична, а вы желаете удивить мир ее неповторимостью и красотой - наденьте на нее костюм или веселые аксессуары и приходите к нам, – сказали в управлении по делам детей, семьи и молодежи администрации Луганска.

Мероприятие начнется в 10.00 по адресу: улица Коцюбинского (вход в сквер имени Героев «Молодой гвардии»).

Контакты для записи и получения дополнительной информации: (0642) 93-25-82, lgsosm@mail.ru.

Справка. Два столетия назад история, начавшаяся с открытия литейного завода, стала переплетеньем неразрывно связанных судеб многих поколений. На долю луганчан выпадало немало трудностей, потерь и лишений. Но, пройдя через падения и взлеты, трепетно оберегая родной край, жители с честью выдержали все испытания.

ИСТОЧНИК KP.RU