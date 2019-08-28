СЕГОДНЯ 17:25 2019-08-28T17:25:35+03:00

Луганчанок приглашают поучаствовать в шоу «Леди на велосипеде». Фото: Анатолий Жданов

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7 сентября жительницы Луганска могут принять участие в приуроченном ко Дню города традиционном конкурсе «Леди на велосипеде».

- Главное условие для конкурсанток – экстравагантный внешний вид и креативное оформление велосипеда, - рассказали в пресс-службе администрации города Луганска.

Шоу-программа состоится в 10.00 по адресу: улица Коцюбинского (вход в сквер имени Героев «Молодой гвардии»).

Запись и справки по телефону: (0642) 93-25-82 или по электронному адресу: lgsosm@mail.ru.

Два столетия назад история, начавшаяся с открытия литейного завода, стала переплетеньем неразрывно связанных судеб многих поколений. На долю луганчан выпадало немало трудностей, потерь и лишений. Но, пройдя через падения и взлеты, трепетно оберегая родной край, жители с честью выдержали все испытания.

ИСТОЧНИК KP.RU