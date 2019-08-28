2019-08-28T16:10:29+03:00
Общество

1 сентября в Макеевке выступит Стас Пьеха

1 сентября Макеевка празднует день 329-летия города
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Республике выступит Стас Пьеха. Фото: архив «КП»В Республике выступит Стас Пьеха. Фото: архив «КП»Фото: Евгения ГРЕБЕЛКИНА
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1 сентября в Макеевке - в день празднования 329-летия города - состоится большой концерт с участием российских артистов Стаса Пьехи, Даны Соколовой и группы 5sta Family. Об этом сообщили в пресс-службе Русского центра.

- Праздничный концерт с участием российских звезд пройдет 1 сентября на площади имени Ленина в Макеевке. Стас Пьеха, Дана Соколова и 5sta Family при содействии Русского центра выступят с большим концертом, посвященным Дню города Макеевки, - говорится в сообщении.

Начало концерта - в 17:00.

Кстати, «Фонд «Единый Донбасс» пригласил жителей подконтрольного Киеву Донбасса присоединиться к празднованию и посетить выступление российских артистов.

Макеевка – это второй по численности населения город Республики. Фактически является спутником Донецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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