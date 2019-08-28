1 сентября в Макеевке выступит Стас Пьеха
1 сентября в Макеевке - в день празднования 329-летия города - состоится большой концерт с участием российских артистов Стаса Пьехи, Даны Соколовой и группы 5sta Family. Об этом сообщили в пресс-службе Русского центра.
- Праздничный концерт с участием российских звезд пройдет 1 сентября на площади имени Ленина в Макеевке. Стас Пьеха, Дана Соколова и 5sta Family при содействии Русского центра выступят с большим концертом, посвященным Дню города Макеевки, - говорится в сообщении.
Начало концерта - в 17:00.
Кстати, «Фонд «Единый Донбасс» пригласил жителей подконтрольного Киеву Донбасса присоединиться к празднованию и посетить выступление российских артистов.
Макеевка – это второй по численности населения город Республики. Фактически является спутником Донецка.
ИСТОЧНИК KP.RU