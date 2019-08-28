Украинские солдаты из американских лекарств делают наркотики

СЕГОДНЯ 15:08 2019-08-28T15:15:36+03:00

Об этом сообщили в Управлении Народной милиции

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Военнослужащие вооруженных формирований Украины в зоне проведения так называемой «Операции объединенных сил» использовали для изготовления наркотических веществ препараты из американских индивидуальных аптечек, поставленных в подразделения в рамках иностранной помощи. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, в подразделениях 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжается работа комиссии штаба оперативно-тактической группировки «Север» по фактам массового употребления наркотических веществ в бригаде.

- С целью контроля проведения расследования по выявлению каналов доставки и фактов массового употребления наркотических веществ военнослужащими в зону ответственности соединения прибыл лично командующий «Операцией объединенных сил» генерал-лейтенант Владимир Кравченко, – добавил офицер пресс-службы.

Это не первый такой случай. Каждый раз командиры пытаются скрыть злоупотребления в вверных бригадах.

ИСТОЧНИК KP.RU