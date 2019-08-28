2019-08-28T14:12:36+03:00
Политика

Украинских пограничников штрафуют за разговоры на русском языке

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинских пограничников штрафуют за разговоры на русском языке. Фото: newsone.uaУкраинских пограничников штрафуют за разговоры на русском языке. Фото: newsone.ua
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Украинских пограничников штрафуют за разговоры на русском языке. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики.

На горячую линию надзорного ведомства позвонил военнослужащий Харьковского погранотряда и рассказал, что пограничников штрафуют за разговоры на русском языке в пунктах пропуска. Размер штрафа составляет три-четыре тысячи гривен.

– Военнослужащие жалуются на то, что материальное обеспечение итак урезали до минимального, а теперь еще и обложили штрафами за то, что они говорят на русском языке, – добавили в Генпрокуратуре Республики.

А тем временем, киевские силовики с начала текущих суток дважды нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию Луганской Республики в районе Голубовского и Нижнего Лозового.

Информация о жертвах среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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