2019-08-28T12:42:30+03:00
Общество

Сегодня возможны перебои в работе сотового оператора «Феникс»

Об этом сообщает Минсвязи
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Возможны перебои в работе сотового оператора. Фото: 10i5.ruВозможны перебои в работе сотового оператора. Фото: 10i5.ru
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Абоненты сотового оператора «Феникс» могут испытывать сложности с использованием сервисов в Новоазовском и Тельмановском районах из-за аварии на электроподстанции в Иловайске. Об этом сообщили в Министерстве связи ДНР.

- Вниманию абонентов Новоазовского, Тельмановского районов. Из-за аварии на РЭС (110 кВт) у абонентов «Феникса» возможна деградация сервисов мобильной связи, - говорится в сообщении.

Проблему обещают локализовать в ближайшее время.

- На узловые базовые станции для генерации направлены аварийные бригады ГП «РОС», - сказали в Министерстве связи Республики.

Там добавили, что из-за отсутствия электричества не работают восемь отделений госпредприятия «Почта Донбасса» в Новоазовске, Тельманово, Комсомольском и селах Безыменное, Куликово, Приморское и Раздольное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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