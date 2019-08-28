Сегодня возможны перебои в работе сотового оператора «Феникс»
Абоненты сотового оператора «Феникс» могут испытывать сложности с использованием сервисов в Новоазовском и Тельмановском районах из-за аварии на электроподстанции в Иловайске. Об этом сообщили в Министерстве связи ДНР.
- Вниманию абонентов Новоазовского, Тельмановского районов. Из-за аварии на РЭС (110 кВт) у абонентов «Феникса» возможна деградация сервисов мобильной связи, - говорится в сообщении.
Проблему обещают локализовать в ближайшее время.
- На узловые базовые станции для генерации направлены аварийные бригады ГП «РОС», - сказали в Министерстве связи Республики.
Там добавили, что из-за отсутствия электричества не работают восемь отделений госпредприятия «Почта Донбасса» в Новоазовске, Тельманово, Комсомольском и селах Безыменное, Куликово, Приморское и Раздольное.
ИСТОЧНИК KP.RU