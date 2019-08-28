Украинские силовики обстреляли жилой массив в Донбассе
Украинские силовики обстреляли поселок Голубовское в Луганской Народной Республике. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции Яков Осадчий.
- Несмотря на условия достигнутого перемирия, вооружённые формирования Украины (ВФУ) продолжают обстреливать населенные пункты Республики, целенаправленно открывая огонь по объектам гражданской инфраструктуры. Так, сегодня в 06.50 боевики 14 отдельной механизированной бригады ВФУ по приказу военного преступника Войченко обстреляли из ручных противотанковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов жилой массив населенного пункта Голубовское, - сказал он.
По предварительным данным, жертв среди населения удалось избежать. Разрушения гражданской инфраструктуры уточняются.
Народная милиция ЛНР в очередной раз призвала международные организации оказать давление на украинские вооруженные формирования с целью сохранения достигнутого перемирия.
ИСТОЧНИК KP.RU