2019-08-28T11:33:37+03:00
Политика

Украинские силовики обстреляли жилой массив в Донбассе

Народная милиция призвала международные правозащитные организации оказать давление на нарушителей перемирия
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские силовики обстреляли жилой массив. Фото: news-front.infoУкраинские силовики обстреляли жилой массив. Фото: news-front.info
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Украинские силовики обстреляли поселок Голубовское в Луганской Народной Республике. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции Яков Осадчий.

- Несмотря на условия достигнутого перемирия, вооружённые формирования Украины (ВФУ) продолжают обстреливать населенные пункты Республики, целенаправленно открывая огонь по объектам гражданской инфраструктуры. Так, сегодня в 06.50 боевики 14 отдельной механизированной бригады ВФУ по приказу военного преступника Войченко обстреляли из ручных противотанковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов жилой массив населенного пункта Голубовское, - сказал он.

По предварительным данным, жертв среди населения удалось избежать. Разрушения гражданской инфраструктуры уточняются.

Народная милиция ЛНР в очередной раз призвала международные организации оказать давление на украинские вооруженные формирования с целью сохранения достигнутого перемирия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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