Экстренное сообщение Народной милиции: украинские военные нанесли мощный минометный удар по Горловке

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-28T09:48:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Украинские военные сегодня утром выпустили по Доломитному на севере Горловки 25 крупнокалиберных мин. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Так, в 06.10 с направления Новолуганского, находящегося на подконтрольной Украине территории, оккупанты из 30-й бригады под руководством военного преступника Гараза выпустили двадцать пять мин калибром 120 миллиметров по Доломитному, а в 06.20, со стороны Кодемы, противник обстрелял Калининский район города Горловка с применением артиллерии калибром 122 миллиметра, выпустив двенадцать снарядов, - говорится в сообщении.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Народная милиция призвала мировое сообщество немедленно вмешаться и предпринять все меры для прекращения террора украинскими боевиками в отношении мирных жителей Республики, пока это не привело к жертвам среди них.

ИСТОЧНИК KP.RU