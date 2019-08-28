2019-08-28T09:48:18+03:00
Политика

Экстренное сообщение Народной милиции: украинские военные нанесли мощный минометный удар по Горловке

Информация о жертвах и разрушениях уточняется
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Украинские военные нанесли мощный минометный удар по Горловке. Фото: warfor.meУкраинские военные нанесли мощный минометный удар по Горловке. Фото: warfor.me
Изменить размер текста:

Украинские военные сегодня утром выпустили по Доломитному на севере Горловки 25 крупнокалиберных мин. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Так, в 06.10 с направления Новолуганского, находящегося на подконтрольной Украине территории, оккупанты из 30-й бригады под руководством военного преступника Гараза выпустили двадцать пять мин калибром 120 миллиметров по Доломитному, а в 06.20, со стороны Кодемы, противник обстрелял Калининский район города Горловка с применением артиллерии калибром 122 миллиметра, выпустив двенадцать снарядов, - говорится в сообщении.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Народная милиция призвала мировое сообщество немедленно вмешаться и предпринять все меры для прекращения террора украинскими боевиками в отношении мирных жителей Республики, пока это не привело к жертвам среди них.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У донецкой муздрамы еще одна сцена. Наталья Волкова внесла в новое здание настольную лампу Марка Бравуна
На украинских командиров Гараза и Гнатова открыли уголовные дела по обвинению в терроризме
Какие траурные мероприятия пройдут в Донецке в память о Захарченко и Кобзоне
Украинская армия обстреляла Зайцево, прямое попадание в дом
Театр братьев Тудоровских в Донецке станет Центром культуры и искусств
День знаний в Донецке 2019: полная программа мероприятий
Украинский военный выстрелил в гражданина Украины за отказ платить взятку
В пригороде Луганска на водоеме утонул пятилетний ребенок
Сколько жителей Донбасса получили российские паспорта по упрощенной схеме
КПВВ "Еленовка" начал работу в тестовом режиме после реконструкции
За минувшие сутки Украина обстреляла Гольму, Коминтерново, Саханку
Ранили мирного жителя и открыли огонь по полицейским: Серийным грабителям из Ясиноватой грозит смертная казнь
Утром Украина из танков расстреляла Коминтерново, попали в четыре дома
Погода на день в Луганске: 27 августа ожидается переменная облачность, температура до +28
Погода в Донецке на день: 27 августа во второй половине дня ожидается облачность, температура до + 28 градусов
"Больше часа таскали ведра с водой": Макеевские школьники помогли потушить пожар
В центре Донецка рядом с пешеходным переходом насмерть сбит ребенок на роликах
«Главное, чтобы ваш труд не стоил жизни!»: Соцсети обсуждают 5 главных пожеланий шахтёрам
Бюст Захарченко установят в годовщину его гибели
Казнить нельзя помиловать: кто будет решать вопросы помилования осужденных в ДНР