2019-08-28T09:15:58+03:00
Общество

У донецкой муздрамы еще одна сцена. Наталья Волкова внесла в новое здание настольную лампу Марка Бравуна

Еще одна площадка позволит ставить еще больше спектаклей
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Наталья Волкова и Михаил Желтяков. Фото: литчастьНаталья Волкова и Михаил Желтяков. Фото: литчасть
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В череде праздничных событий в музыкально-драматическом театре имени Марка Бровуна появился еще один день – 27 августа коллектив театра познакомился с новым помещением, в котором будет располагаться еще одна сцена, ее уже негласно прозвали «Сцена на Садовом». Генеральный директор-художественный руководитель Донецкой муздрамы Наталья Волкова выразила благодарность руководству Республики за всестороннюю поддержку и помощь:

- Все мы видим, что театр нуждается в новой площадке, наши залы переполнены, не все зрители могут попасть в театр, поскольку мы ограничены количеством мест и стенами нашего театра. Данная площадка расширяет наши творческие возможности. Сейчас у нас в репертуаре 60 спектаклей, а в этом сезоне их станет еще больше, поэтому нам сложно прокатывать такое количество. Отрадно осознавать, что в наше непростое время правительство заботится о людях, дает еще больше возможностей соприкоснуться с миром прекрасного, с миром театрального искусства. Для нас это огромная ответственность. Я уверена, мы не подведем. Мы будем активно использовать эту площадку, и в скором времени там появятся новые спектакли.

Первыми порог переступили театральные дети – они с любопытством осматривали новое помещение, пока что мало похожее на привычную и родную для них муздраму. Очевидно, чтобы привести его в порядок потребуется немало сил. Но, как заверил артист Иван Бессмолый, и к этой работе коллектив готов. Хотя до новоселья еще далеко, в здание уже внесли настольную лампу. Ту самую, которую корифеи сцены в свое время подарили Марку Матвеевичу Бровуну, чье имя теперь гордо носит его детище, Донецкая муздрама.

Поздравляя коллектив, министр культуры ДНР Михаил Желятков отметил:

- Спектаклей будет больше, зрителей будет больше, но я надеюсь, что это здание будет не просто театр, это будет Центр культуры и искусств, где будут созданы не только красивые постановки, но и интересные молодежные проекты. Помещение позволяет открыть картинную галерею, а еще есть мечта: создать здесь музей театрального искусства – представить историю всех театров, которые существуют на территории Донецкой Народной Республики.

Думаю, с помощью инициативных горожан мы сможем осуществить ту большую реставрацию, в которой нуждается здание. Пусть оно не вошло в реестр памятников архитектуры ДНР, но оно – поистине уникально и мне кажется, что если в подобных зданиях будут размещаться объекты культуры – мы сможем их сохранить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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