На украинских командиров Гараза и Гнатова открыли уголовные дела по обвинению в терроризме

СЕГОДНЯ 09:11 2019-08-28T09:11:43+03:00

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Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики возбудила уголовные дела в отношении украинских комбригов, причастных к обстрелам Горловки и Новоазовского района с 15 по 22 августа. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Следственное управление Генеральной прокуратуры возбудило два уголовных дела по факту обстрелов Горловки и Новоазовского района в августе этого года. Командиры Гараз и Гнатов обвиняются в совершении терактов, - говорится в сообщении.

Уточняется, что 15 и 18 августа военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВФУ по приказам комбрига Андрея Гнатова обстреляли Коминтерново и Саханку, в результате чего были повреждены хозяйственные постройки. 18 и 22 августа военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады по приказам комбрига Ивана Гараза нанесли удар по Никитовскому району Горловки, вследствие чего повреждены три дома и две хозпостройки.

Украинские силовики вели огонь из минометов и стрелкового оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU