Украинская армия обстреляла Зайцево, прямое попадание в дом
Киевские силовики в очередной раз обстреляли окраины Горловки
Зайцево опять од обстрелом. Фото: facebook.com
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Армия Киева в очередной раз открыла огонь по Зайцево. Об этом сообщил глава горловской администрации Иван Приходько на своей странице в соцсетях.
- Обстрел Зайцево. Брусилова 15. Прямое попадание. Дом горит. Без пострадавших, - говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня рано утром киевские силовики обстреляли Коминтерново из танков. По населенному пункту было выпущено двадцать снарядов, в результате чего пострадали четыре домостроения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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