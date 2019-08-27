2019-08-27T21:19:36+03:00
Звезды

Театр братьев Тудоровских в Донецке станет Центром культуры и искусств

Неофициально здание уже назвали «Сцена на Садовом»
Екатерина Сорока
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Здание является дополнительным сценическим пространством для деятельности Донецкой муздрамы. Фото: shukach.comЗдание является дополнительным сценическим пространством для деятельности Донецкой муздрамы. Фото: shukach.com
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Еще не так давно в здании на пересечении улицы Кобозева и Садового проспекта в Донецке принадлежало промышленно-экономическому колледжу. Но в конце июля его передали министерству культуры и уже скоро в нем откроют центр культуры и искусств.

У нового центра уже появилось неофициальное название – «Сцена на Садовом». Об этом сегодня сообщили в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре имени Бровуна, со ссылкой на слова министра культуры ДНР Михаила Желтякова.

— Спектаклей будет больше, зрителей будет больше, но это здание будет не просто театр, это будет Центр культуры и искусств, где будут созданы не только красивые постановки, но и интересные молодежные проекты. Помещение позволяет открыть картинную галерею, а еще есть мечта: создать здесь музей театрального искусства – представить историю всех театров, которые существуют на территории Республики, — процитировали слова министра в театре.

Добавим, что здание, которое раньше принадлежало Донецкому колледжу, это один из исторических архитектурных памятников города.

Его построили еще в 1904 году предприниматели братья Тудоровские для создания в нем первого театра Юзовки. Фактически именно с этого здания и началась история театральной жизни города.

И в этом году, по инициативе министерства культуры ДНР, театр Тудоровских вернул себе статус Центра культуры и искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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