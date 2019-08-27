Сколько жителей Донбасса получили российские паспорта по упрощенной схеме

СЕГОДНЯ 14:09 2019-08-27T14:09:12+03:00

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Число жителей ДНР, получивших паспорт гражданина Российской Федерации в упрощенном порядке, превысило 12 300. Об этом сегодня сообщили в миграционной службе министерства внутренних дел Республики.

- В упрощенном порядке паспорта Российской Федерации получили 12 310 жителей ДНР, — сообщили в агенстве.

Напомним, что Владимир Путин 24 апреля подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке». Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.

Первые паспорта РФ были получены 14 июня. Выдача документов производится на территории Ростовской области. Обязательным условием для получения российского гражданства является наличие республиканского паспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU