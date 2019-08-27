2019-08-27T14:32:48+03:00
Общество

В пригороде Луганска на водоеме утонул пятилетний ребенок

Тело ребенка нашли только через час после трагедии
Екатерина Сорока
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Мальчика нашел один из отдыхающих. Фото: wiadomosci.onet.plМальчика нашел один из отдыхающих. Фото: wiadomosci.onet.pl
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26 августа в пригороде Луганска на водоеме утонул пятилетний мальчик. Мать отлучилась в кабинку для переодевания, а когда вернулась – ребенка уже не было на месте. Мальчика нашли в воде только через час, но он уже не подавал признаков жизни. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

— 26 августа в 15:58 в службу 101 Луганска поступило сообщение о том, что в водоёме села Стукалова Балка (Славяносербский район) утонул ребёнок, требуется помощь в поиске тела, — говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, женщина приехала на ставок с двумя детьми погодками и своим другом. Но никто из них пропажу младшего ребенка не заметил.

Тогда женщина стала бегать по берегу и звать сына. К ней подключились другие отдыхающие и спасатели. Некоторые даже ныряли под воду, чтобы убедиться, что ребенок не утонул. Но, как сообщили спасатели, видимость в водоеме была практически нулевая.

Только через час ребенка нашли. Он находился на глубине трех метров под водой возле надувных аттракционов. Похоже, что мальчик хотел поиграть на одном из них, взобрался на скользкую поверхность и соскользнул в воду.

Спасатели пытались восстановить сердцебиение и дыхание ребенка. Но сделать им этого не удалось. Ребенок слишком долго был под водой.

— МЧС ЛНР обращается к родителям: не оставляйте детей без присмотра во время отдыха на воде! Даже на несколько минут, даже на мелководье, поскольку ребёнок может упасть и захлебнуться. Плавать на надувных матрасах и кругах можно только в присутствии взрослого человека. Каждому следует помнить, что вода ошибок не прощает. Находясь на отдыхе, нужно соблюдать правила безопасности и стараться как можно быстрее научиться плавать и научить этому своих детей, — добавили в пресс-службе МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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