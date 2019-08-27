2019-08-27T13:12:28+03:00
Политика

КПВВ "Еленовка" начал работу в тестовом режиме после реконструкции

После масштабной модернизации начал работу КПВВ "Еленовка"
Ольга ГОРДО
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Обновленный пункт начал работу в тестовом режиме. Фото: http://dnr-live.ru/Обновленный пункт начал работу в тестовом режиме. Фото: http://dnr-live.ru/
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Контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Еленовка», разделяющий ДНР и временно подконтрольную Украине территорию Донбасса начал работу в тестовом режиме. КПВВ «Еленовка» прерывал свою работу на время реконструкции. На открытие модернизированного пункта приехал Денис Пушилин.

- Сегодня мы видим, как запускается пока что в тестовом режиме, еще не на полную мощность, пропускной пункт «Еленовка». В обозримом будущем мы сможем увидеть полноценную его работу. Инфраструктурные изменения видны, — констатировал руководитель страны.

По словам Пушилина, в ходе работ были учтены критика и пожелания жителей, которые поступали в администрацию главы государства. В частности, должна значительно увеличиться пропускная способность КПП. Отмечается, что в полноценном режиме «Еленовка» заработает после доукомплектования штата сотрудников.

Модернизация пункта пропуска «Еленовка» началась в июне этого года. Проект предполагал пятикратно увеличить его пропускную способность, для чего было выделена площадка в 10 тысяч квадратных метров. В обновленном комплексе, как и планировалось, обустроены туалеты, медпункт, центр административных услуг, благоустроена прилегающая территория. На эти цели было выделено почти пятьдесят миллионов рублей.

Напомним, что на линии разграничения действует четыре пропускных пункта. Работы по модернизации начаты на трех из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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