Какие траурные мероприятия пройдут в Донецке в память о Захарченко и Кобзоне

27 Авг. 22:17 2019-08-27T22:17:39+03:00

С 28 по 31 августа в центре Донецка будут проходить траурные мероприятия

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С 28 по 31 августа в центре Донецка будут проходить траурные мероприятия в память о Первом Главе Республики Александре Захарченко и о Герое Республики Иосифе Кобзоне. О запланированных мероприятиях сообщили в управлении внутренней политики Главы Республики.

— В Республике помнят о том, что сделали эти выдающиеся деятели для становления нашего государства. В связи с годовщиной трагических событий в Донецке с 28 по 31 августа запланирован ряд мероприятий, посвященных памяти Александра Захарченко и Иосифа Кобзона, — отметили в управлении.

28 августа

Перед Домом Правительства (бульвар Пушкина 34) пройдет церемония присвоения площади возле здания имени Захарченко.

30 августа

На площади Ленина откроется фотовыставка под названием «Два героя».

Возле дворца молодежи «Юность» состоится митинг в память Иосифа Давыдовича Кобзона.

31 августа

В 10.00 в парке Ленинского Комсомола на Алее Героев Республики пройдет торжественное открытие бюста Первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

В 17.28 запланировано возложение цветов в память Александра Захарченко возле места его гибели – на бульваре Пушкина у кафе «Сепар».

В парке Ленинского Комсомола пройдет концерт-реквием под открытым небом. Для публики выступит известная американская пианистка Валентина Лисица.

— Приглашаем на мероприятия всех, кому дорога память героев, прославивших донецкую землю, кто следует идеалам добра, правды и справедливости, которым до последнего служили Александр Захарченко и Иосиф Кобзон, — добавили в управлении.

Напомним, что в 2018 году Республика лишилась двух своих героев. 30 августа в Москве на 81-м году оборвалась жизнь уроженца Донбасса Иосифа Кобзона. На следующий день в Донецке в результате взрыва в кафе «Сепар» погиб Александр Захарченко.

ИСТОЧНИК KP.RU