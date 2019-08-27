2019-08-27T10:50:28+03:00
Политика

За минувшие сутки Украина обстреляла Гольму, Коминтерново, Саханку

Украина продолжает обстрелы мирных поселков ДНР
Ольга ГОРДО
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Обстрелы Республик не прекращается. Фото: https://www.facebook.com/Обстрелы Республик не прекращается. Фото: https://www.facebook.com/
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За минувшие сутки силовики Киева семь раз обстреляли территорию Республики. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило семь раз, — сказал он.

Якубов добавил, что под огнем украинских военных оказался поселок Гольмовский в Горловке, а также села Украинское, Коминтерново, Саханка на юге ДНР.

Противник выпустил 14 боеприпасов, включая мины калибрами 82 и 120 миллиметров. Также применялось автоматические гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Боеприпасы калибром до 12,7 миллиметров общую статистику не входят.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны ВСУ в селе Коминтерново на юге ДНР разрушено четыре домостроения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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