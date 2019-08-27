2019-08-27T12:13:11+03:00
Политика

Утром Украина из танков расстреляла Коминтерново, попали в четыре дома

В четыре утра армия Киева выпустила по Коминтерново 20 снарядов из танков
Ольга ГОРДО
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Обстрелами ВСУ повреждено четыре дома в Коминтерново. Фото: https://gorlovka.todayОбстрелами ВСУ повреждено четыре дома в Коминтерново. Фото: https://gorlovka.today
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Сегодня утром Армия Киева обстреляла из танков село Коминтерново на юге ДНР. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- С 04:40 до 05:15 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению населенного пункта Коминтерново: совершено 20 выстрелов из танка, — сказано в сообщении.

Огонь велся из района подконтрольного Киеву села Талаковка.

- В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины повреждения получили домостроения по следующим адресам: ул. Ахматовой, 35, 37, 48, 50, — отметили в представительстве.

Там добавили, что огнем ВСУ повреждено остекление, ограждение и кровля. В частности, по улице Ахматовой, 48 зафиксировано прямое попадание снаряда в крышу.

По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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