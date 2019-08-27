Утром Украина из танков расстреляла Коминтерново, попали в четыре дома
Сегодня утром Армия Киева обстреляла из танков село Коминтерново на юге ДНР. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- С 04:40 до 05:15 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению населенного пункта Коминтерново: совершено 20 выстрелов из танка, — сказано в сообщении.
Огонь велся из района подконтрольного Киеву села Талаковка.
- В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины повреждения получили домостроения по следующим адресам: ул. Ахматовой, 35, 37, 48, 50, — отметили в представительстве.
Там добавили, что огнем ВСУ повреждено остекление, ограждение и кровля. В частности, по улице Ахматовой, 48 зафиксировано прямое попадание снаряда в крышу.
По предварительным данным, пострадавших в результате обстрела нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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