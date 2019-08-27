2019-08-27T09:25:09+03:00
Общество

Погода на день в Луганске: 27 августа ожидается переменная облачность, температура до +28

Синоптики прогнозируют на сегодня в ЛНР до 28 градусов тепла
Ольга ГОРДО
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Август в Донбассе. Фото: Евгения КарпачеваАвгуст в Донбассе. Фото: Евгения Карпачева
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Сегодня температура воздуха в ЛНР будет колебаться от плюс 10 градусов ночью до 28 градусов тепла днем. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- С 21.00 26 августа до 21.00 27 августа на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-15, днем 23-28 градусов выше нуля, - прогнозируют синоптики.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью 11-13 градусов выше нуля, днем – 26-28 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается плюс 12-14 градусов ночью и 25-27 градусов тепла днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 13-15 градусов ночью до 26-28 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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