2019-08-27T08:45:08+03:00
Политика

Погода в Донецке на день: 27 августа во второй половине дня ожидается облачность, температура до + 28 градусов

По сообщениям синоптиков, в ДНР вторник 27 августа будет пасмурный во второй половине дня, без осадков
Ольга ГОРДО
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Август в Донецке. Фото: Евгения КарпачеваАвгуст в Донецке. Фото: Евгения Карпачева
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Погода в Донецке 27 августа по сообщениям гидрометцентра МЧС ДНР будет пасмурной во второй половине дня, без осадков температура поднимется до +28 градусов

По сообщениям сотрудников гидрометцентра МЧС ДНР в Донецкой Народной Республике 27 августа ожидается переменная облачность, без осадков.

- Небо в Донецке в этот день будет ясным недолго, уже после полудня оно затянется облаками, которые продержатся до вечера. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, - сообщили в гидрометцентре МЧС ДНР

Восход солнца в Донецке в 05:39, закат – 19:20, долгота дня 13 часов 41 минуты.

По народному календарю 27 августа почитается память пророка Михея. Наши предки заметили, если в этот день тихий ветер, то осень будет ясной. А вот если Михей с бурей - к ненастному сентябрю. В прежние времена в этот день наблюдали за журавлями: если они уже улетают в теплые края, то к середине октября мороз будет, а если нет - то зима позже придет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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