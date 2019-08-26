В центре Донецка рядом с пешеходным переходом насмерть сбит ребенок на роликах

СЕГОДНЯ 21:09 2019-08-26T22:12:13+03:00

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Сегодня после 17.00 по проспекту Ильича был насмерть сбит ребенок на роликах. Наезд был совершен рядом с пешеходным переходом. Свидетели говорят, что автомобилист скрылся с места ДТП.

- В этом месте машины летят, очень часто не сбавляя скорости. Господи, ребенок, видимо, просто хотел перейти дорогу, там же пешеходный переход, - сокрушается дончанка Наталья. - Я сам там часто стою в надежде, что водители остановятся. И чаще всего летят, как сумасшедшие. Какое страшное горе!

- Там детвора часто любит кататься с горки на роликах, проезжая часть совсем не для этого, пора бы это уже усвоить и детям, и их родителям, - назидательно замечает водитель со стажем Сергей. - Я не могу сказать, как было конкретно в этом случае, но нужно быть внимательнее всем - и водителям, и пешеходам.

Хочется заметить, что для многих донецких водителей правила, действительно, не существуют. Сама однажды была сбита на пешеходном переходе, поэтому прекрасно знаю, как это бывает. Удивительно, но те же самые водители соблюдают скрупулезно все правила, выезжая в РФ, там они и на пешеходном переходе покорно притормаживают, и ремень безопасности пристегивают, и в целом водят гораздо аккуратнее. Ответ на это прост - там за подобное грозит штраф. Может республикам тоже задуматься об ужесточении контроля за правилами дорожного движения? Глядишь, и казну бы пополнили. Только и пешеходы в свою очередь должны помнить об осторожности.

"Комсомолка" выражает искренне сочувствие родным ребенка и надеется, что виновный будет найден. По некоторым сведениям, его задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU