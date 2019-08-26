2019-08-26T19:23:50+03:00
Общество

«Главное, чтобы ваш труд не стоил жизни!»: Соцсети обсуждают 5 главных пожеланий шахтёрам

День шахтера традиционно один из самых главных праздников в Донецке
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Это народ умеет шутить, даже ежедневно рискуя. Фото: kaifolog.ruЭто народ умеет шутить, даже ежедневно рискуя. Фото: kaifolog.ru
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Креативные пользователи соцсетей составили главные пожелания шахтерам в их профессиональный праздник. Что желали добытчикам черного золота? Во-первых, чтобы им выплатили все долги по зарплате и платили ее с задержкой не больше недели. Во-вторых, чтобы повысили зарплату, хотя бы до уровня работников администраций городов. Еще неплохо, чтобы убрали мусор возле ваших домов. Очень хотелось бы, чтобы шахты перестали бомбить. А также увеличили пенсии и регрессы и дали возможность спокойно их оформлять; Но самое главное, чтобы шахтеры перестали гибнуть.

"Комсомолка" добавила бы в этот перечень, чтобы шахты Донбасса не закрывались, а шахтеры не были бы вынуждены искать свой нелегкий хлеб на опасных копанках.

Вчера весь Донецк отмечал 150-летие, а также традиционно в этот день празднуется день шахтера. По этому поводу в городе прошли масса мероприятий, выставок, концертов и, конечно, праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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