Казнить нельзя помиловать: кто будет решать вопросы помилования осужденных в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о создании комиссии о помиловании, которая будет делать предварительное заключение о целесообразности этой правовой меры. Соответствующий документ опубликован сегодня на официальном сайте руководителя страны.
- В целях совершенствования механизма реализации конституционных полномочий Главы ДНР по осуществлению помилования, обеспечения участия органов государственной власти и общественности в рассмотрении вопросов, связанных с помилованием, постановляю создать Комиссию по вопросам помилования, — сказано в указе.
Документом под номером 261 определен состав комиссии в количестве 13 человек, а также положение о ее деятельности и порядок помилования. Комиссия будет заниматься рассмотрением ходатайств и подготовкой заключений о помиловании, которые будут представляться Главе ДНР.
Указ подписан и опубликован сегодня и вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU