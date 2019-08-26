2019-08-26T15:59:42+03:00
Общество

Казнить нельзя помиловать: кто будет решать вопросы помилования осужденных в ДНР

13 человек комиссии будут решать вопросы помилования
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Специальная комиссия будет решать судьбу осужденных. Фото: pregel.infoСпециальная комиссия будет решать судьбу осужденных. Фото: pregel.info
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Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о создании комиссии о помиловании, которая будет делать предварительное заключение о целесообразности этой правовой меры. Соответствующий документ опубликован сегодня на официальном сайте руководителя страны.

- В целях совершенствования механизма реализации конституционных полномочий Главы ДНР по осуществлению помилования, обеспечения участия органов государственной власти и общественности в рассмотрении вопросов, связанных с помилованием, постановляю создать Комиссию по вопросам помилования, — сказано в указе.

Документом под номером 261 определен состав комиссии в количестве 13 человек, а также положение о ее деятельности и порядок помилования. Комиссия будет заниматься рассмотрением ходатайств и подготовкой заключений о помиловании, которые будут представляться Главе ДНР.

Указ подписан и опубликован сегодня и вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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