2019-08-26T15:18:38+03:00
Происшествия

Ушли на море без спросу: в Мариуполе найдены двое пропавших детей

Их искали сразу несколько нарядов полиции
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Соблазн у детворы был слишком высок. Фото: dnews.dn.uaСоблазн у детворы был слишком высок. Фото: dnews.dn.ua
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В Мариуполе (Донецкая обл.) патрульная полиция разыскивала двоих детей, которые без спросу родителей ушли купаться на море. Об этом сообщил один из сотрудников патрульной полиции в Донецкой облати на своей странице в Facebook.

По его информации, в поисках были задействованы несколько нарядов полиции.

- Дети сами пошли купаться на море. Мать взволнована, несколько нарядов полиции активно в поисках. Нашли. С "копьем" от драконов, накупанные, замерзшие и очень счастливые своим происшествием. Беззаботные открытые дети. У них происшествие, у нас почти седые волосы, ибо железнодорожное полотно. Там поезд как раз на Киев отправляется в это время. Там даже мне страшно переходить пути... В этом случае, все хорошо, – говорится в сообщении.

При этом патрульные обратились к горожанам.

- Есть пожелания родителям. Пожалуйста, будьте бдительнее. Есть просьба к гражданам, если вы видите одиноких детей, всех, прошу или вызовите полицию или скажите детям связаться со своими родителями и спросите, знают ли они, где их дети, – просят полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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