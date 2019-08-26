150-летие Донецка: Как прифронтовая Петровка отпраздновала День шахтёра и День города
Празднование Дня шахтёра и 150-летия города Донецка состоялось на главной площади Петровского района.
Как прифронтовая Петровка отпраздновала День шахтёра и День города 2019. Фото: Администрация Донецка
Поздравил жителей района с праздниками заместитель главы администрации Петровского района Юрий Плахутин:
- Дорогие петровчане! Наш район всегда был шахтёрской стороной. Позвольте поздравить вас с этим прекрасным праздником и с 150-летним юбилеем нашего любимого города Донецка! Счастья вам, здоровья и мирного неба над головой.
Как прифронтовая Петровка отпраздновала День шахтёра и День города 2019. Фото: Администрация Донецка
Также поздравить жителей приехал победитель талант-шоу «Звезда Республики 3» Илья Афенченко и шоу-балет Екатерины Харлановской.
ИСТОЧНИК KP.RU