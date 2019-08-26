2019-08-26T14:37:34+03:00
Общество

150-летие Донецка: Как прифронтовая Петровка отпраздновала День шахтёра и День города

Поздравить жителей приезжал победитель талант-шоу «Звезда Республики 3» Илья Афенченко и шоу-балет Екатерины Харлановской
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Как прифронтовая Петровка отпраздновала День шахтёра и День города 2019. Фото: Администрация ДонецкаКак прифронтовая Петровка отпраздновала День шахтёра и День города 2019. Фото: Администрация Донецка
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Празднование Дня шахтёра и 150-летия города Донецка состоялось на главной площади Петровского района.

Как прифронтовая Петровка отпраздновала День шахтёра и День города 2019. Фото: Администрация Донецка

Как прифронтовая Петровка отпраздновала День шахтёра и День города 2019. Фото: Администрация Донецка

Поздравил жителей района с праздниками заместитель главы администрации Петровского района Юрий Плахутин:

- Дорогие петровчане! Наш район всегда был шахтёрской стороной. Позвольте поздравить вас с этим прекрасным праздником и с 150-летним юбилеем нашего любимого города Донецка! Счастья вам, здоровья и мирного неба над головой.

Как прифронтовая Петровка отпраздновала День шахтёра и День города 2019. Фото: Администрация Донецка

Как прифронтовая Петровка отпраздновала День шахтёра и День города 2019. Фото: Администрация Донецка

Также поздравить жителей приехал победитель талант-шоу «Звезда Республики 3» Илья Афенченко и шоу-балет Екатерины Харлановской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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