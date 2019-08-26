Почти 400 боеприпасов со стороны Украины прилетело только за последнюю неделю

СЕГОДНЯ 12:22 2019-08-26T14:20:59+03:00

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Украинские войска за минувшую неделю при обстрелах территории ДНР израсходовали две тонны боеприпасов. Об этом сегодня заявили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- С 19 по 26 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 45 нарушений режима прекращения огня. Выпущено 393 боеприпаса. Общая масса примененных по ДНР боеприпасов составила две тонны или 40 ящиков, — говорится в заявлении.

По данным СЦКК, в указанный период противник выпустил по территории Республики 103 мины калибра 120 и 82 мм. Обстрелами повреждены девять жилых домов и один объект инфраструктуры.

Напомним, что 21 июля в 00:01 в Донбассе вступило в силу возобновленное обязательство по соблюдению всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня.

Не стали исключением и праздники. В этом году день города Донецка совпал с днем независимости Украины, но ВФУ продолжили обстрелы территории республик.

ИСТОЧНИК KP.RU