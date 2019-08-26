Праздники обстрелам не помеха: ВФУ нанесли минометные удары по Горловке, Спартаку, Минеральному

СЕГОДНЯ 10:39 2019-08-26T10:39:40+03:00

Изменить размер текста: A A

ВСУ за минувшие сутки восемь раз нарушили действующие договоренности о перемирии. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило восемь раз, — сказал он.

Якубов добавил, что под огонь украинских военных попали поселки шахты им. Гагарина и Железная Балка в Горловке, Спартак и Минеральное в предместьях Донецка, а также села Октябрь, Коминтерново, Ленинское на юге ДНР.

Противник выпустил 23 боеприпаса, включая минометные мины различных калибров. Также применялось вооружение БМП, БТР, гранатометы и пулеметы. Боеприпасы калибром до 12,7 мм в общую статистику не входят.

Украина не дает дончанам забыться и хоть на миг порадоваться каким-то мирным событиям.

ИСТОЧНИК KP.RU