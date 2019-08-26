Погода в Луганске 26 августа: лето не спешит покидать Донбасс

СЕГОДНЯ 07:52 2019-08-26T07:52:26+03:00

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Лето не спешит прощаться с нами. Температура воздуха в ЛНР 26 августа будет колебаться от плюс 11 градусов ночью до 29 градуса тепла днем, ожидается малооблачная погода. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

- С 21.00 25 августа до 21.00 26 августа на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 24-29 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем – 27-29 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов ночью и 25-27 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 14-16 градусов ночью до 26-28 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU