2019-08-26T07:52:26+03:00
Общество

Погода в Луганске 26 августа: лето не спешит покидать Донбасс

Августовские последние деньки подарят луганчанам нежное тепло
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Август выдался в Донбассе поистине роскошным. Фото: Евгении КарпачевойАвгуст выдался в Донбассе поистине роскошным. Фото: Евгении Карпачевой
Изменить размер текста:

Лето не спешит прощаться с нами. Температура воздуха в ЛНР 26 августа будет колебаться от плюс 11 градусов ночью до 29 градуса тепла днем, ожидается малооблачная погода. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

- С 21.00 25 августа до 21.00 26 августа на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 24-29 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 13-15 градусов выше нуля, днем – 27-29 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов ночью и 25-27 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 14-16 градусов ночью до 26-28 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Донецке сегодня: бархатное тепло, осадков не обещают
Во время концерта Родригеза в Донецке украинская армия обстреляла из минометов окраины столицы ДНР
В Донецке вместо «мумии Пушкину» появился настоящий памятник поэту - теперь в исполнении 3D-принтера
День города Донецка 2019: дончане в социальных сетях признаются в любви к городу
Донецк ярко и весело празднует свое 150-летие
Эдуард Басурин: при задержании наркоманов в 35-й и 36-й бригадах ВСУ возникли перестрелки и драки
День города Донецка 2019: как уехать домой после концерта в парке Щербакова
В Макеевке школьники помогли потушить большой пожар
В Донбассе в лесополосе нашли заблудившуюся маленькую девочку
Тимур Родригез в Луганске: быть шахтером – это невероятно тяжело
Футбольная сборная ЛНР обыграла команду Южной Осетии в товарищеском матче
Украинская армия обстреляла Горловку, Ясиноватую и село Ленинское на юге ДНР