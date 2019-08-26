2019-08-26T07:44:46+03:00
Общество

Погода в Донецке сегодня: бархатное тепло, осадков не обещают

День в Донецке выдастся теплым и ясным
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В Донецке все лето цветут розы. Фото: Евгении КарпачевойВ Донецке все лето цветут розы. Фото: Евгении Карпачевой
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Лета нам всем осталось меньше недели, а потому нужно у спеть сделать все, что еще не успели: позагорать, наплаваться, побывать на природе. Тем более погода к этому как раз располагает.

Сегодня температура воздуха в Донецке и в целом ДНР вполне комфортна +28.

Ночью в Донецке небо было ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков. Обещанные синоптиками грозы так и не пришли в Донбасс, но мы еще успеем насладиться дождливой погодой - впереди осень.

26 августа почитается память святителя Тихона, Задонского чудотворца. Наши предки в этот день прибирались в сараях и погребах, чтобы к зимним хранилищам не привились осенние гнили. Наблюдали в этот день за рябиной: если цветение рябины позднее, можно ожидать долгой и теплой осени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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