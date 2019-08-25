День города Донецка 2019: дончане в социальных сетях признаются в любви к городу

СЕГОДНЯ 19:12 2019-08-25T19:12:23+03:00

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День города Донецка 2019 уже как неделю празднуется на улицах столицы Республики. Различные мероприятия, торжественные открытия памятников культуры, концерты под открытым небом, ярмарки и фестивали еды – происходят каждый день. Но некоторые события праздника остаются в пределах Интернета.

Так, в социальных сетях уже как неделю набирают популярность посты в социальных сетях под оригинальным хэштегом «Донецк поздравляю». В этих постах люди пишут свои признания любви к городу, благодарят шахтеров за доблестный труд и просто делятся впечатлениями от праздничных мероприятий в городе.

«Комсомолка» публикует некоторые поздравления пользователей сети.

ВМЕСТО СОТЕН СЛОВ Я ОГРАНИЧУСЬ ОДНИМ – «ЛЮБЛЮ»

— Снова август. Шестой по счету военный август. Но ты цветешь и благоухаешь, наполняя воздух ароматами роз, освежая его прохладой фонтанов, вселяя надежду в нас, твоих любящих жителей. Цветешь вопреки всему. Цветешь, потому что жизнь сильнее смерти. Мне сложно подобрать слова – так много хочется сказать и пожелать… Донецк – это мой дом. И потому вместо сотен слов я ограничусь одним – «Люблю», — отметила дончанка Виктория Павлова.

ОСЬ СТОЛИЦ

— Вы знаете, что Донецк расположен на 37 меридиане, который также иногда называют осью столиц? Он проходит через Москву – столицу России, Дамаск – столицу Сирии, Аддис-Абебу – столицу Эфиопии, Найроби – столицу Кении, ну и, конечно, через Донецк – столицу Донбасса! … Донецк, будь всегда цветущим и красивым! Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена душевным теплом и благополучием! Мир каждому дому! С Днем рождения, город-герой Донецк! С Днем шахтера!, — написал приятные слова пользователь Георгий Макарьев.

КУДА БЫ И КАК НАДОЛГО НЕ УЕЗЖАЛ, ВСЕГДА ОТОВСЮДУ ТЯНЕТ ДОМОЙ

— Куда бы и как надолго ни уезжал, всегда и отовсюду тянет домой. Да, на свете есть города больше, стариннее, красивее, удобнее, и даже на берегу моря или океана... Но нет города роднее. И пусть он сегодня раненый, но всё равно цветущий, страдающий, но всё такой же открытый и доброжелательный, многонациональный, но русский по сути, такой же трудолюбивый, честный и просто родной и любимый. И я желаю нам, дончанам, мира и процветания родному городу! Всё ещё у нас будет лучше, чем за все предыдущие 150 лет! Донецк, поздравляю!, — присоединилась к поздравлениям Людмила Денисенко.

ИСТОЧНИК KP.RU