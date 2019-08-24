2019-08-24T18:51:35+03:00
Общество

Экстрасенс рассказал сестре Дмитрия Кунделя, пропавшего возле «Донбасса Арены», где искать брата

Родственники пропавшего парня ходили за помощью даже к ясновидящим
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Экстрасенс рассказал сестре Дмитрия Кунделя, пропавшего возле «Донбасса Арены», где искать брата. Фото: ВКонтактеЭкстрасенс рассказал сестре Дмитрия Кунделя, пропавшего возле «Донбасса Арены», где искать брата. Фото: ВКонтакте
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- Дима жив, - сказал донецкий экстрасенс сестре Дмитрия Кунделя – Екатерине, положив руку на фото пропавшего парня. - Чувствую тепло, он где-то возле воды.

По словам девушки, все экстрасенсы, к кому обратились родственники Дмитрия, сказали одно: «Искать парня возле воды».

Напомним, что Дмитрий Кундель пропал 13 июля 2017 года в день своего 20-летия. Тогда парень дежурил на «Донбасс Арене».

- Дима вышел со стадиона в 14.00, пересек проспект Мира (это зафиксировала камера видеонаблюдения), а уже через час перестал отвечать на телефонные звонки, - рассказала нам Катя.

Рост Дмитрия около 170 сантиметров. В роковой день он был одет в черный спортивный костюм с капюшоном Puma, кроссовки Nike, у него за спиной был черный рюкзак с красными вставками.

«КП» будет рассказывать своим читателям о ходе поисков пропавшего дончанина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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